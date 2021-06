Zoll-Freigrenze für Packerl aus Drittstaaten fällt

Tarife werden erst im Juli veröffentlicht

Die genauen Importtarife für Drittländer seien derzeit in Planung und könnten erst im Juli veröffentlicht werden, heißt es auf der Post-Webseite. In einer Beispielrechnung einer Handyhülle „Made in China“ fallen bei einem Preis von 3,00 Euro insgesamt Kosten von 12,20 Euro an. Der Importtarif ist in diesem Fall mit 5,00 Euro angegeben.