FFP2-Pflicht in Geschäften fällt ab 1. Juli

3-G-Regel bleibt

Wie bisher gilt die 3-G-Regel in Lokalen, Hotels und bei körpernahen Dienstleistern sowie bei Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmern, in Freizeiteinrichtungen und in Kulturstätten wie Theater oder Kino. Ausgenommen sind Museen, Bibliotheken, Büchereien und Archive. Auch in Reisebussen, Ausflugsschiffen und an nicht öffentlichen Sportstätten muss ein 3-G-Nachweis vorgewiesen werden. Überall dort, wo Gesundheitsleistungen erbracht werden, etwa in der Pflege, bleibt die 3-G-Regel ebenfalls.