Masken-Lockerungen für Pflegepersonal gefordert

Hitze auch ohne eine Belastung

In jenen Bereichen, wo es nicht direkt zu Patientenkontakten kommt, müsse es möglich sein, die FFP2-Maske wegzulassen, so Reinhard Waldhör, der Vorsitzende der Gesundheitsgewerkschaft. In Dienstzimmern in den administrativen Bereichen hätten ohnehin nur geimpfte und getestete Mitarbeiter Zugang. „Wir haben im Gesundheitsbereich viele Betriebe, die nicht klimatisiert sind und wo es auch ohne Maske bereits unerträgliche sommerliche Arbeitstemperaturen hat. Hier ist dringend Abhilfe zu schaffen“, so Waldhör.