Kickl: „Keine echte Freiheit mit 3-G-Regel“

Während die Verordnung zu den weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen am Montag erwartet wird, hat FPÖ-Chef Herbert Kickl im Vorfeld heftige Kritik am Krisenmanagement der türkis-grünen Bundesregierung und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geübt. „Solange die 3-G-Regel in Kraft bleibt, gibt es keine echte Freiheit“, so Kickl in einer Aussendung zu den „angeblichen Lockerungen“.