Kurz unterschrieb Brief gegen Ungarns LGBT-Gesetz

Die Protestnote erwähnt Ungarn nach Angaben des Nachrichtenmagazins „Politico“ nicht namentlich, ist aber eine offensichtliche Reaktion auf das vom Parlament in Budapest beschlossene, umstrittene Homosexuellen-Zensurgesetz. Aus dem Bundeskanzleramt hieß es am Donnerstag, Bundeskanzler Kurz unterstütze und unterschreibe den Brief.