Sturmböen in Osttirol: Produktionshalle abgedeckt

Starke Sturmböen haben Samstagnacht zu mehreren Feuerwehr- und Polizeieinsätzen im Osttiroler Bezirk Lienz geführt: Im Raum Iseltal und Lienz waren mehrere Bäume umgestürzt. Die B 108 Felbertauernstraße und L 393 die Kienburger Straße in Matrei mussten kurzzeitig gesperrt werden. Zwischen Lienz und Debant wurde das Dach einer Produktionshalle teilweise abgedeckt. In Kärnten gab es aufgrund des starken Windes insgesamt 15 Feuerwehreinsätze in den Bezirken Klagenfurt-Land, St. Veit, Völkermarkt und Spittal an der Drau.