Ausstellung würdigt das Leben von Prinz Philip

Erst vor rund vier Jahren hatte sich Prinz Philip im Mai 2017 im Alter von 95 Jahren aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. In den letzten Jahren hatte er immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und war mehrmals im Krankenhaus. Zuletzt war er Anfang März in einer Londoner Spezialklinik am Herzen operiert worden und verbrachte einen Monat im Krankenhaus bis er „friedlich im Schloss von Windsor“ verstarb und in einer bewegenden Trauerzeremonie am 17. April beigesetzt wurde. Zu seinem 100. Geburtstag am 10. Juli ließ Queen Elizabeth eine Rose mit seinem Namen vor ihrem Fenster auf Schloss Windsor pflanzen.