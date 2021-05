Prinz Philip hinterlässt Mitarbeitern sein Erbe

Alle drei Männer waren auch an Philips Trauerzug am 17. April auf Schloss Windsor beteiligt. Henderson und Niedojadlo waren zudem regelmäßig an der Seite des Prinzen auf der Wood Farm in Sandringham, wo der Prinzgemahl nach seinem royalen Rücktritt die meiste Zeit wohnte. Henderson wich außerdem in den letzten Wochen vor dem Tod des Herzogs nicht von dessen Seite. Und Bakewell sprang in der Vergangenheit häufig ein, wenn Prinz Philip Verpflichtungen nicht wahrnehmen konnte, heißt es.