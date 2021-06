Prinz Philip wäre heute 100 Jahre alt geworden

Dass sie sich dabei nicht beirren lassen will, zeigen die neuesten angekündigten Termine: Am 12. Juni findet die traditionelle Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ statt, wegen der Corona-Pandemie wie im Vorjahr im kleineren Rahmen. An ihrer Seite wird dann ihr Cousin Prinz Edward sein, der Herzog von Kent. Einen Tag später empfängt die Queen den US-Präsidenten Joe Biden auf Schloss Windsor. Und auch das große Jubiläum wird bereits vorbereitet: Zum 70. Jubiläum ihrer Thronbesteigung sind gleich vier Tage Programm geplant, ein Sonderurlaubstag für die Bevölkerung inklusive. Wie sang einst Queen, die Rockband? „Show must go on“ - die Show geht weiter.