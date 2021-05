Prinz Philip: Sterbeurkunde enthüllt Todesursache

Der Tod des Herzogs von Edinburgh wurde am 13. April 2021 von Philips Privatsekretär Archie Miller-Bakewell beim Royal Borough of Windsor and Maidenhead eingetragen. In der Sterbeurkunde sei nicht nur griechische Herkunft des Prinzen vermerkt, sondern auch seine zwei Berufe, heißt es: „Marineoffizier“ und „Prinz des Vereinigten Königreichs“.