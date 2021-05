Prinz Harry verschlief den Tod von Prinz Philip

Wie das US-Portal „TMZ“ aus Polizeikreisen erfahren haben will, soll Prinz Harry am 9. April nicht für den Palast erreichbar gewesen sein, als ihm die traurige Nachricht vom Tod seines Großvaters Prinz Philip überbracht werden sollte. Die britische Botschaft in den USA soll sich letztendlich an die Polizei gewandt haben, um den Prinzen, bei dem es freilich mitten in der Nacht war, aus dem Schlaf zu klingen, damit er in der Botschaft anruft.