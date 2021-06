Hitzewelle zu Wochenbeginn, dann wieder Unwetter

Mittwoch um 21.15 Uhr ging’s los, als von Südwesten ein Unwetter über Oberösterreich heranzog. Die ZAMG gab Unwetterwarnung. In den folgenden drei Stunden alarmierte die Landeswarnzentrale 60 Feuerwehren zu 156 Einsätzen. Doch es war deutlich weniger wild als in der Nacht zuvor. Um 23.45 Uhr waren noch 42 Feuerwehren draußen. Die Einsätze erstreckten sich von Sturmschäden wie „Bäume über Straßen und Freileitungen“, bis „Überflutungen von Verkehrswegen und Gebäuden“ nach Starkregen. Die Schwerpunkte lagen in den Bezirken Braunau, Ried, Schärding, Grieskirchen und Rohrbach.