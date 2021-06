Sollen wir unsere Kinder wirklich impfen?

Was in der Diskussion wichtig ist

Was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass die Diskussion übers Impfen von Kindern ohne Schaum vorm Mund geführt wird. Weder Druck noch Vorwürfe helfen bei der Beschlussfindung, aber auch das Geschwurbel der Impfverschwörer hat hier keinen Platz. Wenn eine rationale Impfdiskussion schon bei den Erwachsenen nicht geklappt hat - vielleicht geht’s ja dann, wenn es um unsere Kinder geht.