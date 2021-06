„Eltern-Kind-Impfung“ startet in Wien mit 25. Juni

15 Prozent in diesem Alter vorgemerkt

10.349 Personen im Alter von zwölf bis 15 Jahren sind in Wien vorgemerkt, hieß es aus dem Ressort gegenüber der APA. Das sind 15 Prozent der Wiener Wohnbevölkerung in diesem Alter. 501 Personen dieser Altersgruppe wurden bereits ein erstes Mal geimpft (0,7 Prozent). Außerdem sind 32.609 16- bis 19-Jährige in Wien vorgemerkt, das sind 45 Prozent der Wohnbevölkerung in diesem Alter in der Bundeshauptstadt. 10.717 Personen dieser Altersgruppe sind bereits ein erstes Mal geimpft (14,7 Prozent).