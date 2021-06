Schlag gegen illegale Anabolika-Szene

Ermittlungen im Suchtgiftbereich führten die Beamten des Landeskriminalamtes, Ermittlungsbereich Umweltkriminalität, zum 37 Jahre alten Letten, der in Graz lebt. Wie sich herausstellte, hatte er einen regen Handel mit über 60 verschiedenen Substanzen aufgezogen. Seit 2017 soll er diese in der Grazer Kraftsport-Szene an Bodybuilder gebracht haben.