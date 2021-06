Voest will eine Milliarde für Umwelt ausgeben

„Krone“: Im Vorjahr gab es in der Krise 11 Prozent Umsatzminus, auch in Österreich musste Personal abgebaut werden. Läuft jetzt wieder alles normal?

Herbert Eibensteiner: Wir sind sehr gut ausgelastet, vor allem im Flachstahlbereich in Linz oder bei den Schienen in Donawitz. Auch beim Draht und den Profilen läuft es wieder besser, der Öl- und Gasbereich normalisiert sich. Nur der Flugzeugbau wird sich erst gegen Ende 2022 erholen. Aber einen weiteren Personalabbau schließe ich aus. Im Herbst nehmen wir wieder 300 Lehrlinge auf, wir bieten um die 50 verschiedene Berufe an!