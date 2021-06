Therapiepferde zu Besuch im Wiener Gemeindebau

Das Ereignis in den Höfen des Wohngebäudes lockte Staunende aller Altersgruppen an, lud zum Verweilen im Hof ein und ermöglichte gleichzeitig eine Kontaktaufnahme mit den beiden Therapiepferden, aber auch untereinander. Die Pferde erwiesen sich dabei als perfekte Wahl: Sie sind soziale und feinfühlige Wesen und haben eine besondere Ausstrahlung, die enorm viele Menschen begeistert und anzieht. Sie haben etwas kulturell Verbindendes an sich und lösen so gut wie immer positive Gefühle bei Menschen aus, unabhängig von ihrem kulturellen Hintergrund.