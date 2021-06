Was bleibt von der Biden-Show in Europa?

Putin will jedenfalls mit Biden in Kontakt bleiben. „Wir sind bereit, diesen Dialog so weit fortzusetzen, wie die amerikanische Seite dazu bereit ist“, sagte er in Moskau. Zugleich warb er einmal mehr für Zusammenarbeit in der Cybersicherheit. Die USA machen russische staatsnahe Kreise für massive Hackerangriff zuletzt auf Ministerien, Behörden und Firmen in den USA verantwortlich. Der Kremlchef dementiert.