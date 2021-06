Biden traf Putin: Ein Gipfel der Hoffnung

Erstaunlich und vielleicht typisch für unsere Zeit ist, dass die (getrennten) Pressekonferenzen der beiden Präsidenten länger gedauert haben als der Gipfel selbst. Beide spielten ihre Rolle: Putin war in seinem Element, Erwartungen zu wecken und Forderungen an die eigene Politik wegzuschwurbeln. Joe Biden spielte an das heimische Publikum gerichtet den harten Knochen, mit dem nicht zu spaßen sei. Aber: Keiner redete schlecht über den anderen und das ist in unserer Zeit ja schon ein positives Faktum.