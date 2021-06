Putin-Biden-Gipfel beginnt mit Shakehands

Der russische Staatschef Wladimir Putin und sein US-amerikanischer Amtskollege Joe Biden sind am Mittwoch kurz nach Mittag zum Gipfeltreffen in der Villa La Grange in Genf eingetroffen. Sie wurden vom Schweizer Staatspräsidenten Guy Parmelin empfangen. Die bilateralen Gespräche zwischen den beiden Staatschefs sollen nun mehrere Stunden dauern. Für die Fotografen gab es auch einen kurzen Shakehands zwischen den beiden Staatschefs.