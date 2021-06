Erster NATO-Gipfel mit Biden mit Appell an China

Am Montag findet der erste NATO-Gipfel mit US-Präsident Joe Biden in Brüssel statt. Erstmals in der Geschichte des Bündnisses sollen auch deutliche Appelle an China gerichtet werden. Das Reich der Mitte solle seiner Rolle als Großmacht gerecht werden und internationale Verpflichtungen einhalten, so die Forderung. Außerdem will die NATO Transparenz, was dessen nukleare Fähigkeiten betrifft.