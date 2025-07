Airport Wien: Zahl der Fluggäste erneut gestiegen

Einbruch bei Passagierzahlen in Nahen und Mittleren Osten

Die Zahl der Fluggäste sank im Juni am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 1,052 Millionen (minus 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa ging es für 271.063 Passagiere (plus 2,1 Prozent). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 45.225 Reisende (plus 3,3 Prozent) und nach Afrika 26.980 (minus 2,9 Prozent). Aufgrund der militärischen Auseinandersetzung zwischen dem Iran und Israel brach das Passagieraufkommen in den Nahen und Mittleren Osten auf 55.103 Fluggäste (minus 24,5 Prozent) ein. 54.100 Passagiere (plus 28,5 Prozent) reisten in den Fernen Osten.