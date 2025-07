Tops und Flops der Transfers von Red Bull Salzburg

Ein Kommen und Gehen erlebten Salzburgs Fans in den vergangenen zwei Dekaden. 472 Spieler heuerten seit dem Einstieg von Red Bull beim amtierenden Vizemeister an. 460 verließen den Klub. Logisch, dass bei derart vielen Transferaktivitäten einige durch die Decke gingen, während andere als Rohrkrepierer in die Annalen eingingen. In der „Krone“-Serie „20 Jahre Red Bull Salzburg“ blicken wir heute auf die Volltreffer und jene Spieler, die ihr Geld nicht wert waren.