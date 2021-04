Pornografisches Material Hunderter Models im Netz

Die durchgesickerten Bezahlinhalte „einzufangen“ dürfte für die Betroffenen nicht einfach werden. Im Grunde müsse jeder einzelne der fast 280 Betroffenen in dem Archiv nach seinen Inhalten suchen und einen Copyright-Verstoß an Google melden, da die Inhalte auf von einer kalifornischen Hochschule angemietetem Cloud-Speicherplatz bei Google liegen. Man habe auch die Hochschule kontaktiert, die wohl nichts davon wusste, was da in ihrem Cloud-Speicher geparkt wurde, heißt es von BackChannel.