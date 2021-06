Halbleiter-Mangel: Kurzarbeit bei VW und Daimler

„Es kommt zu Kurzarbeit in der Tiguan-, Touran- und Tarraco-Fertigung sowie in der Golf-Fertigung in Spät- und Nachtschicht“, erklärte ein VW-Sprecher am Dienstag auf Anfrage zu dem Vorgehen im Werk in Wolfsburg kommende Woche. Die Frühschicht der Golf-Fertigung produziere weiter.