Allergiker, reinigt auch eure Augenlider!

„Vor allem Kontaktlinsenträger kämpfen in der Pollensaison mit tränenden, roten Augen“, so der Wiener Augenoptikermeister David Vogelhuber. „Ich empfehle daher, auf Tageslinsen zurückzugreifen, um die Beschwerden zu minimieren. Durch das Tragen einer Einmallinse verhindert man, dass sich Allergene vom Vortag auf der Kontaktlinse ansammeln.“ Er rät weiters, das Augenlid täglich mit einem sterilen Lidhygiene-Tuch zu säubern, um Bakterien sowie Ablagerungen zu entfernen und somit Erkrankungen an der Augenoberfläche, wie etwa einer Lidrandentzündung oder Trockenheit vorzubeugen.