Altäre der Markuskirche erstrahlen in neuem Glanz

Auch vier Gemälde müssen nach Jahrzehnten wieder grundgereinigt werden. Pfarrer Kranicki: „Ich bedanke mich, dass so viele Spenden eingegangen sind.“ In nächster Zeit wird die Aufregung in der Kirche aber noch groß sein. Eine in der Pfarrchronik erwähnte Gruft soll nämlich geöffnet werden. Das kann natürlich nur im Beisein von Archäologen und Bundesdenkmalamt passieren: „Wir sind gespannt was uns da erwartet.“