Schwere Zeiten für Rohrbacher Kinder-Reha

„Überangebot“

Binder: „Es ist von einer Auslastung von nur 40 Prozent die Rede!“ Vor der Eröffnung in Rohrbach ist übrigens viel mehr über den dezentralen Standort als über die mögliche Auslastung der 77 Betten geredet worden. „Im Nachhinein gesehen hätte eine Errichtung in Linz auch nicht mehr gebracht. Derzeit gibt es offensichtlich in manchen Reha-Bereichen ein Überangebot“, meint der rote Landespolitiker. In der Anfrage an den Gesundheitsminister wollten die OÖ-Bundesräte Dominik Reisinger und Bettina Lancaster ausdrücklich wissen, welche Schritte zur Absicherung der Kinder-Reha „Kokon“ in Rohrbach geplant sind.