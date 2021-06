ÖVP will Ministerin Zadic in U-Ausschuss laden

Nachdem die Grünen am Mittwoch gemeinsam mit der Opposition für eine neuerliche Ladung von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) gestimmt hatten, will die ÖVP nun Justizministerin Alma Zadic (Grüne) erneut laden. Der ÖVP-Fraktionsführer im U-Ausschuss, Andreas Hanger, wies am Donnerstag jedoch zurück, dass es sich dabei um eine Retourkutsche handle.