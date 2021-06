Putzroboter aus Japan reinigt Wiener Fitnesstempel

Reiwag-Eigentümer Viktor Wagner, der auch am Hersteller von LeoMop beteiligt ist: „Wir investieren schon heute in die Zukunftstechnologie von morgen.“ John-Harris-Eigentümer Ernst Minar ist ebenfalls begeistert: „Wir haben schon lange nach Roboterlösungen gesucht und jetzt endlich eine wirklich innovative und praxistaugliche Weltneuheit mit LeoMop gefunden. Gerade jetzt in Zeiten der Pandemie eine perfekte Ergänzung. Die bestehenden Reinigungskräfte können sich so noch intensiver um die Reinigung und Desinfektion der Oberflächen und Fitnessgeräte kümmern.“