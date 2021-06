Tauben-Konzept soll die Population eindämmen

Verschmutzte Hausfassaden, Balkone oder Denkmäler: Tauben sorgen in Städten immer wieder für Diskussionen. Tierliebe Bewohner füttern die Vögel, andere stört ihre Anwesenheit und der Dreck, den sie verursachen. Die Villacher FP will daher in der nächsten Gemeinderatssitzung einen Vorschlag für ein tierfreundliches Konzept einbringen, um die Population zu minimieren.