Großrazzia gegen Clan-Kriminalität in Deutschland

„Geldwäsche in Reinkultur“

Die Leverkusener Familie wird dem Al-Zein-Clan zugerechnet, der zu den großen in Nordrhein-Westfalen zählt. Dem Clan dürften aktuell 227 Tatverdächtige angehören, die für 441 Straftaten verantwortlich sein sollen. Allein in dem Leverkusener Anwesen stießen die Ermittler auf 290.000 Euro Bargeld. Zudem habe die Familie mindestens 400.000 Euro Sozialleistungen kassiert.