Straßenkämpfe zwischen rivalisierenden Clans

Ein Streit zweier arabischer Clans mit bis zu 100 Schaulustigen hat in Berlin einen großen Polizeieinsatz ausgelöst und den Verkehr zeitweise lahmgelegt. Ein 46-Jähriger erlitt laut Polizei bei der Auseinandersetzung am Freitagabend eine Schnittwunde am Arm, ein 40-Jähriger kam mit einer Stichverletzung im Rücken ins Krankenhaus. Das rasche Eingreifen der Sicherheitskräfte verhinderte, dass es zu mehr Opfern gekommen ist.