Alko-Lenkerin attackierte Polizisten

Kurz nach 23 Uhr war die Frau am Steuer ihres Pkw in Eisenstadt in eine Kontrolle geraten. Der Alkovortest bestätigte den ersten Verdacht der Beamten: 1,3 Promille im Blut! Zur Abnahme des Führerscheins musste die Lenkerin mit auf die Polizeiinspektion.