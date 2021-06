Zwischenfall bei Flug von US-Vize Harris

Harris musste eineinhalb Stunden auf einem Militärflugplatz nahe Washington ausharren, ehe sie mit einer anderen Maschine schließlich ihre Reise fortsetzen konnte. In Guatemala will Harris am Montag Staatschef Alejandro Giammattei treffen. Anschließend reist sie nach Mexiko weiter, wo sie am Dienstag mit Präsident Andrés Manuel López Obrador zusammenkommen will.