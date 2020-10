USA: 545 Migrantenkindern finden ihre Eltern nicht

Die Eltern von 545 Migrantenkindern, die im Zuge der US-Einwanderungspolitik von ihren Familien getrennt wurden, sind nicht auffindbar. Darüber informierte die Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) nach eigenen Angaben am Dienstag das zuständige Gericht. Die Organisation prangerte die „grausame Praxis“ der Regierung von US-Präsident Donald Trump an, die 2018 über sechs Wochen Migrantenfamilien an der Grenze zu Mexiko voneinander trennen ließ.