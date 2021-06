Kurz stärkt Netanyahu in Twitter-Video den Rücken

In Israel steht der langjährige Regierungschef Benjamin Netanyahu kurz vor der Ablöse. Den drohenden Machtverlust nahm der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zum Anlass, in einer Videobotschaft seine Rückendeckung für „Bibi“ (Spitzname des Langzeit-Premiers) auszudrücken. Veröffentlicht wurde das kurze Video am Sonntagabend auf Netanyahus Twitter-Account, auf Englisch und mit hebräischen Untertiteln. Kurz bedankte sich darin für die gute Zusammenarbeit während der Corona-Krise und lobte die Erfolge des israelischen Impfprogramms.