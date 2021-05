Israel formiert neue Koalition ohne Netanyahu

Bennett habe in privaten Gesprächen bestätigt, es werde in Kürze mit einer offiziellen Mitteilung gerechnet, hieß es. Am Sonntagvormittag wollte er noch seine Parteimitglieder über die weiteren Schritte informieren. Demnach einigte er sich mit Lapid auf eine Rotation im Amt des Regierungschefs. Bennett solle als erster für zwei Jahre Ministerpräsident werden und Lapid ihn anschließend ablösen.