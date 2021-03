Kurz vertraut auf Israels Erfahrung beim Impfstoff

Premier Netanyahu stellte den Besuchern den israelischen „Grünen Pass“ vor: eine Information in Form einer Handy-App. In Österreich und hoffentlich auch in der gesamten EU wird die App für Geimpfte und Genesene eingerichtet, aber auch für Getestete, mit einer Gültigkeit von 48 Stunden. Sie soll den Inhabern die staatsbürgerlichen Freiheiten zurückgeben, die durch die Pandemie eingeschränkt wurden. In Österreich gibt es mehr Möglichkeiten zum Freitesten als in anderen Staaten.