Yair Lapid schmiedete Anti-Netanyahu-Koalition

Ende der politischen Dauerkrise?

Israel verharrte zuletzt in einer politischen Dauerkrise. Die vierte Parlamentswahl binnen zwei Jahren hatte Ende März erneut keine klaren Mehrheitsverhältnisse ergeben. Rivlin hatte am 5. Mai Lapid mit der Regierungsbildung beauftragt, Netanyahu war zuvor daran gescheitert. Die Frist für Lapid wäre am Mittwoch um Mitternacht abgelaufen. Die Zeichen stehen in Israel generell auf Umbruch, zuvor war Yitzhak Herzog zum neuen Staatspräsidenten gewählt worden.