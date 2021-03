Kurz in Israel: „Jährliche Impfung nötig“

Kurz und Frederiksen nahmen zum Auftakt ihrer Visite, vor dem Treffen mit ihrem israelischen Amtskollegen Benjamin Netanjahu in Jerusalem, in der Stadt Modi‘in an der Präsentation des sogenannten „Grünen Passes“ teil. Dieser elektronische Impfpass in Form einer Handy-App war im Februar in Israel eingeführt worden und bestätigt eine Impfung beziehungsweise eine überstandene Corona-Erkrankung.