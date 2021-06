Ein Produkt für die Haut und auch fürs Auge

Der Tiegel in der geschwungenen Form wird aus Nuss oder Eiche hergestellt; der Glasdeckel-Verschluss wird gedreht, um die Tages- oder Nachtcreme herauszubekommen; die Kosmetik selbst wird wiederum in eine Kartusche gefüllt, die einfach nachgekauft werden kann, wenn Nachschub benötigt wird - durchdacht und auch fürs design-verwöhnte Auge ist das System von freemee, an dem Hannah Aitzetmüller und Patrick Pangerl drei Jahre getüftelt haben, um ein so nachhaltiges Produkt wie nur möglich zu entwerfen.