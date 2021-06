Schützenhöfer lobt Kurz, aber tadelt dessen Umfeld

Hermann Schützenhöfer (ÖVP) nimmt in den aktuellen Turbulenzen seiner Partei Kanzler Sebastian Kurz in Schutz, kritisiert aber dessen Umfeld. So bewertete der steirische Landeshauptmann die Chats des suspendierten Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek im Austausch mit dem mittlerweile zurückgetretenen Höchstrichter Wolfgang Brandstetter als „grauslich“. Seine Partei gehe derzeit „durch ein gewisses Tal“. Generell rief Schützenhöfer in der ORF-„Pressestunde“ am Sonntag zur Mäßigung auf und sprach sich gegen Angriffe auf die Justiz aus.