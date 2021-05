Steiermark-Besuch: Muss Kanzler Kurz wirklich weg?

Sebastian Kurz steht immer dort, wo Kameras sind. Permanent kurvt er um Herumstehende, die den Blick des Fotografen auf das Wesentliche, also auf ihn, verstellen. Kogler ist im Erkennen der besten Kameraposition nicht so gut. Oder er nimmt sich nicht so wichtig. „Stell dich dort rüber, sonst bist nicht am Foto“, raunt die Pressesprecherin dem Vizekanzler zu. Die Frage, ob Kurz weg muss, will Kogler (noch) nicht beantworten.