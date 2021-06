Schreiben Sie noch WhatsApps, Herr Brandstetter?

Sie haben gesagt, Sie hätten nicht im Geringsten damit rechnen können, dass so was an die Öffentlichkeit kommt. Hätten Sie es als erfolgreicher Strafverteidiger nicht besser wissen sollen?

Ich habe mich mein ganzes Leben lang gegen rechtswidrige Vorgänge gewehrt. Was ist mit den Daten auf meinem Handy passiert? Die wurden sichergestellt und versiegelt. Nur ein unabhängiger Richter darf sie sichten. Das ist auch rechtsstaatlich in Ordnung. Pilnaceks Daten, auch die strafrechtlich irrelevanten, gelangten illegal an die Öffentlichkeit. Da wurde das Grundrecht des Persönlichkeitsschutzes verletzt. 1867 haben die Väter des Staats-Grundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger die große Errungenschaft des Briefgeheimnisses abgesichert. Die würden sich heute im Grab umdrehen, wenn sie sehen, was in Österreich mit persönlichen Daten passiert. Kollegen aus Deutschland haben mich vielfach darauf angesprochen. Irgendwann einmal wird auch der Europäische Gerichtshof sagen: So geht das nicht.