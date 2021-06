Kurz und Kogler demonstrieren Koalitionsfrieden

Ende Mai 40.000 Arbeitslose weniger als im Vormonat

Durch die Öffnungen konnten laut Kanzler und Vizekanzler Ende Mai bereits fast 40.000 Arbeitslose weniger als noch im Vormonat verzeichnet werden. Das führe weiter zu einer spürbaren Entspannung am Arbeitsmarkt und die Situation nähere sich konstant an Vorkrisenniveau an. „Derzeit sind rund 38.000 Menschen mehr arbeitslos als vor der Krise, in der Langzeitbetrachtung zeigt sich jedoch, dass die Arbeitslosigkeit bereits unter jener der Mai-Monate 2015 bis 2017 liegt“, so Kurz und Kogler unisono. Die Gesamtzahl der unselbstständig Beschäftigten liege mit mehr als 3,8 Millionen bereits wieder über dem Niveau von 2019.