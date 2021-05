Corona-Gelder werden langsam zum „Auslaufmodell“

Hilfszusagen rechtlich verbindlich

Dafür wurden bis dato 3,3 Milliarden Euro überwiesen oder genehmigt. In Summe wurden so mittlerweile über 37 Milliarden Euro ausgezahlt oder rechtsverbindlich zugesagt. Darunter etwa 5,7 Milliarden an Steuermaßnahmen (Stundungen, Raten), staatliche Garantien für Bankkredite an Unternehmen über die Cofag (4,1 Milliarden Euro), Härtefallfonds (fast 1,6 Milliarden Euro), zusätzliche öffentliche Beschaffungen (z.B. für Schutzausrüstung) von zusammen über vier Milliarden Euro bis hin zu Zahlungen für Bauern (63,5 Millionen Euro) oder der NPO-Fonds für Sport- und andere Vereine (379 Millionen Euro).