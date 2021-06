Österreichs Riesentorlauf-Champ beendet Karriere

Bereits in den vergangenen beiden Saisonen fand der Lecher keinen Platz mehr in einem ÖSV-Kader, weshalb er sich mit dem internationalen Privatteam „Global Racing“ von Coach Paul Epstein vorbereitete. „Ich hatte meine Chancen und bin niemandem böse“, sagt der Riesentorlaufspezialist, der im Dezember 2013 in Val d‘Isere sein Weltcupdebüt gab. „Ich gehe mit einem 100 Prozent guten Gefühl in Skipension.“