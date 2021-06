Brandstetter sind Pilnacek-Chats „zuwider“

„Aussagen sind zum Kotzen“

Die Aussagen Pilnaceks fand Brandstetter aber „mir zuwider“ und „wirklich zum Kotzen“. Zudem schmerze es ihn, dass das alles nun an die Öffentlichkeit gelangt sei, so Brandstetter, der aber auch immer wieder betonte, dass solche Äußerungen von ihm nie getätigt worden seien. Mit jenen Kolleginnen Brandstetters, über die sich Pilnacek herablassend und sexistisch geäußert hatte, will der Noch-Verfassungsrichter bereits Gespräche geführt und sich erklärt haben.