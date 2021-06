Suche nach der Ursache des Giftgas-Austritts

Mittwoch, um 5.41 Uhr, ging der Notfall-Alarm in der Firma Austrocel los. 170 Grad heißer Schwefeldioxid trat aus einem unter acht Bar Druck stehenden Gasrohr aus. Laut Polizei war das acht Meter lange Rohr auf der Hälfte der Länge aufgerissen. Ein seit 2003 beschäftigter Mitarbeiter aus einer Nachbargemeinde stand direkt unter der Leitung – und starb an Ort und Stelle an den giftigen Gasen.